Умер Тигран Кеосаян

В ночь с четверга на пятницу скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом заявила главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В январе супруга Кеосаяна, Маргарита Симоньян, сообщила о тяжелом состоянии мужа. Она заявила, что он впал в кому. Несколько месяцев журналистка не появлялась на публике и не вела соцсети, однако недавно стала выходить на связь.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян.

Она поблагодарила всех тех, кто молился. Симоньян попросила сейчас не беспокоить ее семью.

«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — отметила главный редактор телеканала.

Кеосаян появился на свет 4 января 1966 года в творческой семье. Его отец, Эдмонд Кеосаян, был известным режиссером и сценаристом, наиболее популярным благодаря фильму «Неуловимые мстители». Мать, Лаура Геворкян, была талантливой актрисой. Тигран Кеосаян умер на 60-м году жизни.