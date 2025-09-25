Памятники фашистам возмутили россиян

Вышел в свет документальный фильм, разоблачающий теперь уже бывших чиновников администрации города Россошь в Воронежской области, которые в городе воинской доблести установили незаконный мемориал, оказавшийся на деле "могилой неизвестного фашиста".

По данным автора фильма Николая Савченко, еще более вопиющий случай произошел в селе Ливенка в Белгородской области – там, с согласия властей, ветераны корпуса Альпийских стрелков, которые воевали на стороне фашистов, не только установили, но и торжественно открыли мост через реку с ограждением в виде тех самых стрелков, в первые годы войны уничтожавших тут женщин, детей и стариков.

Свою точку зрения на проблему в фильме высказала и журналист "МК", правозащитница Ева Меркачева. Автор документалки хочет обратиться в СКР и Генеральную прокуратуру с просьбой признать сооружения незаконными и не допускать реабилитации нацизма, а также признать невозможность восстановления этих объектов.