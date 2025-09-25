Умер актер Николай Калинин

22 сентября ушел из жизни актер театра, кино и ТВ Николай Калинин.

Калинин родился в 1946 году. Играл в театрах Омска и Норильска, работал в Днепропетровском театре русской драмы. С 2000-го - актер Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского.

На сцене играл русскую и зарубежную классику, отметился в адаптациях сказок "Емеля", "Белоснежка", "Старик Хоттабыч".

Снимался с нулевых: "Золотые парни", "Исаев", "Учитель в законе", "Янычар", "Клятва", "Русский характер", десятки других проектов.

Калинин - лауреат Международного конкурса авторских песен имени Шульженко.

Жена - актриса Людмила Шкуркина.

Как уточнили в пресс-службе его театра, исполнитель скончался в Москве.