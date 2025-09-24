Особняк Пугачевой захотели превратить в храм
Замок советской и российской певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь нужно передать Русской православной церкви (РПЦ). Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Брянской областной думы, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Он считает, что особняк следует перестроить под православный храм. Готические башни и скульптуры драконов необходимо демонтировать, заменив на традиционные золотые купола и православную символику.
«После реконструкции в нем планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр, — отметил Иванов.
Напомним, что Пугачева попала в скандал после интервью, в котором попыталась обелить сепаратиста и террориста Джохара Дудаева, а также заявила, что Родина ее «предала». Слова артистки осудили представители Чечни, в том числе глава республики Рамзан Кадыров. Кроме того, против нее подали иск на 1,5 млрд рублей.