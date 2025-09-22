Самец леопарда «Призрак тайги» попал на видео. Об этом сообщает дирекция дальневосточных заповедников «Земля леопарда».

Как рассказали в дирекции, поймать животное на запись камеры удалось благодаря любителю дикой природы Евгения Сокура — он установил камеру у границ национального парка.

«Впервые мы рассказали о самце под номером Leo 272M этим летом. Ранее он был запечатлен лишь на фото, но сейчас активно пополняет своё видеопортфолио. Все благодаря кадрам, которые нам передал любитель дикой природы Евгений Сокур, установивший свою камеру у границ национального парка. Leo 272M — взрослый самец, который ходит там, где хочет, в том числе за пределами нацпарка», — сказано в сообщении.

«Призрак тайги» — взрослый леопард Leo 272M, которого ранее удалось запечатлеть только на фото. На полученных кадрах можно увидеть, как животное проходит мимо камеры. При этом, хищник сосредоточен на чем-то впереди.