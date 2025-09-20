Россияне признались, что не верят в будущее телевидения

Некоторые россияне (15% опрошенных) уверены, что эфирное телевидение со временем полностью уйдет в прошлое, а почти половина респондентов ожидает, что в ближайшие 10 лет на телевидении останутся только новости, спортивные трансляции и крупные прямые эфиры. Об этом говорится в исследовании бренда бытовой техники и электроники HYUNDAI, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Цифровые платформы укрепляют позиции: так, 35% россиян отмечают рост интереса к видеохостингам, 12% — к отечественным стримингам. При этом 45% пользователей уже оформили платные подписки, а еще 25% используют бесплатные версии сервисов. Лишь 29% пока остаются вне этой тенденции.

Smart TV становится основным медиахабом: 42% зрителей ежедневно используют умные телевизоры против 35%, выбирающих эфирное ТВ. Несколько раз в неделю обращаются к Smart TV 18%, тогда как аналогичный показатель для традиционного телевидения составляет 15%.

Контент-предпочтения также различаются. Владельцы Smart TV чаще выбирают сериалы (62%) и фильмы (60%), в то время как аудитория эфирного ТВ склонна к новостям (32%) и реалити-шоу (27%). При этом телевизор уже не ограничивается эфирным вещанием: более половины пользователей используют его для доступа к стриминговым сервисам, 27% транслируют контент с мобильных устройств, 17% — задействуют голосовых помощников, а 10% — интегрируют в умный дом.

«С ростом популярности Smart TV телевизор стал универсальной платформой для стриминга любимых сериалов, трансляции контента со смартфона, игр в облачных сервисах и даже управления умным домом с экрана устройства. Именно поэтому при разработке новых продуктов производители теперь фокусируются не только на качестве изображения, но и на скорости и функциональности операционной системы, интуитивно понятном интерфейсе, а также поддержке актуальных сервисов», — отметила директор по продукту бренда HYUNDAI Екатерина Субботина.

В долгосрочной перспективе аудитория прогнозирует заметное сокращение роли линейного ТВ. Так, 43% считают, что оно сохранит позиции лишь в нише новостей и спорта, а 28% ожидают появления в эфире контента, созданного искусственным интеллектом. При этом опрошенные отмечают поколенческий разрыв: телевидение остается востребованным у старших зрителей, тогда как молодежь все чаще выбирает онлайн-сервисы.