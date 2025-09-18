Садовод предупредил россиян об опасности навоза

Садоводам не стоит использовать навоз для удобрения плодовых деревьев. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал глава общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов.

По его словам, навоз уже давно не используется для удобрения деревьев, поскольку его практически не достать и в нем содержится масса сорняков и болезнетворных бактерий.

«Его можно применять для того, чтобы закладывать компост, который потом использовать. А непосредственно в почве навоз не нужен», — сказал Туманов.

Садовод порекомендовал изучить сорта растений, чтобы понимать методы их удобрения и не заставлять страдать. В частности, он посоветовал покупать все семена и удобрения в профессиональных питомниках.