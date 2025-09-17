В возрасте 85 лет умер балетмейстер Юрий Папко

Ушел из жизни балетмейстер, артист балета, педагог Юрий Папко. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России.

Отмечается, что заслуженного артиста РСФСР не стало в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называется. Большой театр выразил соболезнования вдове балетмейстера Юламей Скотт, его родным и близким. Прощание с Юрием Викторовичем пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Отпевание начнется в 13 часов.

Юрий Папко родился в Москве 25 февраля 1940 года. В 1958 году он окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). С 1958 по 1982 годы артист выступал в составе балетной труппы Большого театра, исполнив партии в таких известных постановках, как «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Жизель» и др. С 1997 по 2002 годы был худруком мимического ансамбля Большого театра. С 2002 года до конца своих дней сотрудничал с Молодежной оперной программой Большого театра и обучал сценическому движению будущих звезд сцены.