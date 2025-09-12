Путин назвал семью главным хранителем культуры

В семье укоренены идентичность и национальный характер страны, она является главным хранителем культуры. Об этом в пятницу, 12 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

— Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в понятие культуры также входит преемственность поколений и передача духовно-нравственных ценностей. По словам главы государства, все, что сегодня называют наследием, в момент своего создания было остро современным искусством. Так, Путин привел в пример «Повесть временных лет», художественный авангард XX века и произведения русских классиков, передает сайт Кремля.

4 июня в своем приветственном обращении к организаторам, участникам и гостям XI книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Путин заявил, что героизм российских воинов неизменно остается важной составляющей отечественной культуры. Он добавил, что лучшие военные поэтические и прозаические произведения берегут память о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Родину.