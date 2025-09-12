Путин пожелал успеха всем конкурсантам "Интервидения"

Президент России Владимир Путин обратился к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", пожелав им успешных выступлений и выразив уверенность в том, что конкурс сохранит дружбу между народами.

Выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, Путин подчеркнул, что "Интервидение" продолжает традиции культурного диалога и станет площадкой для обмена музыкальными достижениями. Он выразил благодарность всем, кто поддержал инициативу возрождения "Интервидения".

"Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культуры народов", - сказал он.

"Интервидение" изначально существовало с 1946 по 1993 год под эгидой Международной организации телевидения и радиовещания. Конкурс, проводившийся в 1960-1980-е годы, представлял собой аналог популярного европейского фестиваля "Евровидение". В нем принимали участие не только социалистические страны, но и государства Западной Европы и Канады.

Возрождение конкурса стало возможным благодаря указу президента РФ Владимира Путина от 3 февраля 2025 года. В конкурсе подтвердили свое участие около 20 стран, включая все государства БРИКС (кроме России, это Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия).