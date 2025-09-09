Актеру Збруеву стало плохо перед спектаклем

Известный актер Александр Збруев плохо почувствовал себя перед спектаклем. Врачи осмотрели его, госпитализация не потребовалась, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, сегодня в театре «Ленком Марка Захарова» прошла юбилейная, 250-я постановка «Вишнёвого сада», где актёр играет брата Раневской.

Перед спектаклем 87-летний Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актёр выйти не смог — его заменили.

Медики осмотрели артиста, порекомендовали постельный режим.

Напомним, что в октябре 2024 года Збруев почувствовал слабость и недомогание, после чего был госпитализирован. Врачи сделали ему операцию, некоторое время он проходил лечение в стационаре, затем вернулся в театр.