Умер режиссер Борис Мартынов

На 88-м году жизни скончался театральный режиссёр и актер Борис Мартынов. Соответствующая отметка появилась на ресурсе "Кино-Театр.Ру". Однако точная дата ухода из жизни неизвестна - деятель искусств умер в сентябре, причина смерти не раскрывается.

Борис Мартынов родился в 1938 году в Омске. В время Великой отечественной войны там находился театр им. Вахтангова. После школы юноша окончил историко-филологический факультет Омского педагогического института, работал в школе преподавателем русской литературы. Но вскоре поступил в Театральное училище им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. Борис Мартынов был режиссёром молодёжного рабочего театра, а после окончания высших режиссёрских курсов в Щукинском училище начал работать в Малом театре.

С 1967 года он работал в театрах в Омске, Перми, Кишинёве, Грозном, Владивостоке, Орле, Петрозаводске, Гродно, Кривом Роге, Симферополе. Более 30 лет Мартынов отдал развитию театрального искусства Украины, служил в Крымском Русском драмтеатре, Черниговском молодёжном театре, Луганском областном русском драмтеатре, Криворожском городском театре, Крымском Украинском музыкальном театре, Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре.