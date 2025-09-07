Умер легендарный русский писатель-фантаст Василий Головачев

Ушел из жизни Василий Васильевич Головачев, гранд-мастер отечественной фантастики.

© Российская Газета

В июне Василий Васильевич отмечал свое 77-летие.

Головачев родился в 1948 году в Жуковке, Брянская область. Карьера - с конца 1960-х, он начал ее в редакции "Молодой гвардии" под руководством Владимира Щербакова.

Василий Головачев - лауреат огромного количества премий и, по ряду оценок, - "писатель-фантаст № 1" в России.

На его счету более шестидесяти романов, под сотню рассказов и повестей. Его циклы "Бич времени", "Черный человек", "Смерш-2" - знаковые для российской жанровой литературы.

Об уходе коллеги сообщил в Сети писатель-фантаст, сценарист и драматург Эдуард Геворкян.