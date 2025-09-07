Названы самые востребованные профессии 2030 года

Через 5 лет на российском рынке труда будет максимальный спрос на специалистов, связанных с ИИ, машинным обучением, кибербезопасностью и робототехникой. Об этом говорит исследование платформы hh.ru и Международного симпозиума «Создавая будущее», передает РИА Новости.

В исследовании участвовали 2600 человек.

«Большинство респондентов (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через 5 лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению», — отмечают социологи.

Кроме того, россияне считают перспективными профессии разработчика в области кибербезопасности (65%), инженера по робототехнике и автоматизации (54%), аналитика данных (31%) и менеджера цифровой трансформации (22%).

В России рекордно выросли зарплаты

Ещё 44% участников исследования считают, что востребованы будут физики, химики, генетики, эпидемиологи, биотехнологи.

32% отметили, что вырастет спрос на специалистов в области сельского хозяйства и органического производства, психологов, экологов и экспертов альтернативной энергетики.

Таким образом, рынок труда будущего будут определять цифровая трансформация, ментальное здоровье и экологическая повестка, отметил куратор Международного симпозиума «Создавая будущее» Александр Молчанов.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова добавила, что «цифровая эволюция навыков» затронет все области, включая творческие.