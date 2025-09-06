Чукотка стала регионом-лидером по заболеваемости ВИЧ

По итогу 2024 года первое место в рейтинге российских регионов по случаям заболеваемости ВИЧ-инфекцией заняла Чукотка, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ. Уточняется, что численность заболевших составила в регионе 79,1 на 100 тысяч населения. Также в лидерах по заболеваемости ВИЧ-инфекцией Иркутская (75,7) и Самарская области (73,7), Алтайский край (71,1) и Кемеровская область (69). Наиболее низкие показатели наблюдаются в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3). Ранее эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал «Радиоточке НСН», что на данный момент в России насчитывается примерно один миллион и 250 тысяч людей с ВИЧ, около 500 тысяч умерших от заболевания за 40 лет эпидемии. Для лечения применяется антиретровирусная терапия, в России есть свои препараты и иностранные.