В России призвали вернуть моду на многодетность

Александр Харичев, начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, выступил за возвращение в России моды на многодетность. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на ВЭФ, передают «Ведомости».

Как уточнил специалист, в России, как и по всему миру, происходят значительные демографические изменения. Наблюдается тенденция к старению населения: доля пожилых людей увеличивается, тогда как численность трудоспособного населения сокращается. Это представляет собой серьезную проблему для всех стран, добавил он.

Харичев также отметил, что в администрации президента проводят анализ ценностных ориентаций россиян.

Согласно результатам этого исследования, наиболее значимыми нравственными принципами для граждан являются справедливость, уважение и честность, сообщил он.

По словам Харичева, совместно с философами он разработал цивилизационный код, включающий 56 ценностных ориентиров.