На острове Русский создадут парк тигров

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что Центр "Амурский тигр" работает над созданием Природного парка на острове Русский. Заявление прозвучало в ходе Восточного экономического форума.

Напомним, Константин Чуйченко является председателем Наблюдательного совета Центра "Амурский тигр".

Парк будет включать в себя вольеры, где будут содержаться тигры, которые больше не могут жить в своей естественной среде обитания, а также ряд площадок, которые помогут не только изучать и сохранять редкого хищника, но и вести экологическое образование.

"Аналогов подобному проекту по масштабу и глубине в России не было, - подчеркнул Константин Чуйченко. - Парк станет первым в мире объектом, где можно будет наблюдать за тигром практически в естественной среде обитания на берегу моря. Мы сделаем красивый музей, где будут воплощены как стандартные музейные технологии, так и технологии нового времени. И все это мы реализуем на острове Русский".

Глава Минюста особо подчеркнул необходимость ответственного отношения к природе, а также указал на значительное снижение случаев браконьерства в отношении одного из редчайших российских хищников - амурского тигра. Положительная динамика в первую очередь обусловлена ужесточением уголовной ответственности за браконьерство, а также запретами на транспортировку, хранение и какое-либо использование дериватов краснокнижных животных.

"Мне кажется, что мы должны все понимать, что любовь к природе, экологическая ответственность - это и есть, наверное, одно из важнейших проявлений патриотизма. Можно патриотизм определять высокими словами, а можно просто любить родную природу", - сказал Константин Чуйченко.

Также во Владивостоке состоялось открытие просветительского проекта Центра "Амурский тигр" и Русского географического общества, цель которого - рассказывать об уникальном природном и культурном наследии России и ее восточных рубежей - Музея уссурийской тайги. Старт работе нового объекта дал глава государства.