Рэпер Busta Rhymes назвал Москву замечательным городом

30 и 31 августа в кинопарке «Москино» прошел первый фестиваль света «Проекция» — масштабное событие, которое объединилось в себе цифровое искусство, музыку и кино. Во второй день фестиваля зрители увидели концерт американского рэпера Busta Rhymes.

© Вечерняя Москва

30 августа на главной сцене фестиваля выступил шведско-конголезский R&B-исполнитель Mohombi. Он отметил, что всегда с радостью приезжает в Россию, подчеркнул свою близость к местной культуре и заявил о возвращении на большую сцену, пообещав новые мировые хиты.

31 августа зрители услышали культовые композиции Busta Rhymes. На экране в формате голограмм были показаны его совместные треки с Мэрайей Кэри и Джанет Джексон. Помимо хедлайнеров, на фестивале выступили более десяти артистов и групп, представив свыше 12 часов живой музыки.

— У меня был большой перерыв, я долго не был в Москве, и очень рад, что снова сюда приехал. Москва — прекрасный город, здесь замечательные люди, — цитирует артиста RTVI.

Рэпер Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».

В июле американский рэпер Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, также прилетел в Москву, где стал специальным гостем на концерте своего коллеги по сцене Киари Кендрелли Сифуса, выступающего как Offset.