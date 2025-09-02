Ефремов развелся с пятой женой

61-летний актер Михаил Ефремов развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, у Ефремова появилась другая женщина еще в период его заключения в колонии. В апреле 2025 года Ефремов вышел на свободу по УДО, а уже летом съехал от жены.

«Михаил развёлся со своей последней женой. Они часто ссорились, а после его выхода из колонии их отношения окончательно испортились. Сейчас официально поставлена точка», — сообщили изданию знакомые актера.

Источник также отмечает, что в тюрьме Ефремова навещала 42-летняя актриса Дарья Белоусова. В каких отношениях они находятся сейчас, издание не уточняет.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате водитель грузовика погиб. Сам же Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии, но 9 апреля 2025 года актер вышел по УДО.