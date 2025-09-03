Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов

Российская академия художеств известила об уходе из жизни выдающегося архитектора и экс-директора Государственной Третьяковской галереи Валентина Родионова.

Валентин Родионов умер 1 сентября 2025 года на 89-м году жизни. О причинах кончины не говорится. Сведения о дате и месте прощальной церемонии пока не обнародованы.

Родионов появился на свет в Москве 12 июля 1937 года. В 1960 году завершил обучение в Московском архитектурном институте, после чего трудился в проектных организациях.

Наивысшим достижением градостроительной карьеры архитектора считается пост заместителя начальника главного архитектурно-планировочного управления Мособлисполкома. В 1989 году Родионов был определен на должность заместителя министра культуры РСФСР по капитальному строительству, в его обязанности входил надзор за воссозданием облика зданий Третьяковской галереи. В 1993 году Родионов был назначен генеральным директором этого музея, в этом статусе он пребывал до 2009 года.

Под его управлением прошла реставрация и обновление комплекса строений, а также церкви Святителя Николая в Толмачах — храма-музея галереи.

Умер создатель штурмовика Су-25 Ивашечкин

Родионов был удостоен множества государственных и общественных знаков отличия. Среди них — «Знак Почета» (1966), медаль «За доблестный труд» (1971), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1995), Почетная грамота Правительства Москвы (1997), белорусский орден Франциска Скорины (2004), французский орден Почетного легиона (2007) и другие.