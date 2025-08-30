Донцова рассказала, кто отравил ее мопсов

Известная писательница Дарья Донцова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, что ее любимых мопсов отравил ребенок, сын ремонтника.

По ее словам, инцидент произошел в октябре 2021 года, на даче. Она отправила мопсов на прогулку, двое из них вернулись с опозданием, «пришли домой, пошатываясь».

Писательница заметила, что сначала упал Фин, потом Муля. Она добавила, что сразу же поняла, что с ними что-то случилось, отправила питомцев в ветклинику.

«Я не буду называть имена, но мы очень быстро поняли, что произошло. У одного из наших соседей шел какой-то ремонт, один из ремонтников взял ребенка своего, этот ребенок все это и совершил. Очевидно, он часто это делал», — заметила Донцова.

Муля умерла, а Фина все же удалось спасти, отметила писательница. Она уточнила, что простила ребенка, не стала портить ему жизнь, но попросила, чтобы с мальчиком провели разъяснительную работу, объяснили ему, что так поступать нельзя.