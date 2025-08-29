Умер писатель Борис Тихомиров

На 73-м году жизни скончался Борис Тихомиров, литературовед, писатель, доктор филологических наук, видный исследователь жизни и творчества Достоевского.

© Кадр видео Youtube

Тихомиров был заместителем директора Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге по научной работе и президентом Российского общества Достоевского.

Как сообщил историк Николай Подосокорский, причина смерти коллеги - инфаркт.

Он отметил, что Тихомиров был членом редакционной коллегии журнала "Достоевский и мировая культура", главным редактором альманаха Российского общества Достоевского, активным участником самых авторитетных международных научных конференций, посвященных творчеству русского писателя.

Борис Тихомиров - автор книг, комментариев и статей о жизни и творчестве Федора Достоевского.