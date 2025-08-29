Раскрыты подробности смерти Родиона Щедрина

Композитор и народный артист СССР Родион Щедрин умер в больнице после продолжительной болезни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Большого театра.

"Умер Родион Щедрин в больнице. После продолжительной болезни", - сказали в театре.

Завещание Майи Плисецкой и Родиона Щедрина исполнят в скором времени

Источник агентства уточнил, что композитор скончался в Германии.

Щедрину было 92 года. Он написал 7 опер, 5 балетов, 3 симфонии. На его счету почти полтора десятка концертов и бесчисленное множество произведений различных музыкальных направлений.

Был женат на известной балерине Майе Плисецкой, с 90-х годов они проживали в Мюнхене. Детей у пары не было. Плисецкая умерла в 2015 году.