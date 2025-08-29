Умер композитор Родион Щедрин

Советский и российский композитор Родион Щедрин ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Большого театра.

Как уточняется, Щедрин ушел из жизни сегодня ночью. В Большом театре назвали случившееся огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», — говорится в сообщении.

Щедрин — выдающийся композитор второй половины ХХ века, автор более полутора сотен произведений, включая балеты «Конек-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», оперы «Лолита», «Очарованный странник» и другие. Большинство его работ основаны на сюжетах классиков, таких как Гоголь, Чехов, Толстой, Набоков и Лесков.

