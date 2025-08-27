Уникальный напиток «Хохлома» создали в Нижнем Новгороде

Особенный чай «Хохлома» создали в Нижнем Новгороде. Об этом заместитель губернатор Олег Беркович сообщил в Telegram.

Купаж состоит из черного чая, земляники и цветы липы, собранной в Семенове — центре хохломской росписи. Таким образом, он напоминает о промысле и нижегородских традициях.

Черный — как один из главных цветов росписи. Земляника — элемент с народных узоров. Липа — дерево, из которого веками точили посуду и игрушки, — пояснил Беркович.

По его словам, чай имеет медовый аромат и теплый вкус, и не случайно новый напиток появился именно в Нижнем Новгороде.

Когда-то чайные караваны шли в Россию через Нижегородскую ярмарку. Здесь русские впервые пробовали терпкий вкус китайских листьев. Здесь же и родилась привычка к долгому чаепитию за разговором, за историей, за песней, — отметил Беркович.

Напомним, ранее магазин—мастерская нижегородской «Хохломы» появился в Плесе.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»