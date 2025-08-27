Мэр Сыктывкара досрочно ушел в отставку

Депутаты горсовета Сыктывкара на внеочередном заседании приняли досрочную отставку мэра города Владимира Голдина. Об этом сообщает местное агентство «Комиинформ».

Голдин подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию во вторник. Свое решение он объяснил коротко: «Ротация власти — это стандартная процедура». Он также заверил, что работа в городском хозяйстве идет в плановом режиме, и рисков он не видит.

Отставку поддержали 20 из 23 присутствовавших депутатов. Один выступил против, двое воздержались.

Голдин возглавлял Сыктывкар с декабря 2022 года. Он должен был проработать мэром до конца 2026 года.

Сейчас депутаты ждут от врио главы Коми Ростислава Гольдштейна кандидатуру на пост исполняющего обязанности градоначальника Сыктывкара. Процедура отбора кандидатов в мэры будет запущена после сентябрьских выборов, в ходе которых будут избраны глава Коми и новый состав горсовета Сыктывкара.