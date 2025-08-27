В Минпросвещения РФ назвали дату начала переподготовки учителей истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2025 года в стране начнется масштабная переподготовка учителей по истории для преподавания по единым учебникам. Его слова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством приводятся на сайте Кремля. "С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории. Вы встречались с авторами учебника. И с 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственной истории и обществознания, поэтому запланирована переподготовка учителей", - сказал Кравцов. 23 августа ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов заявил, что российские школы уже с 1 сентября 2025 года введут в образовательный процесс новые единые учебники истории для 5–7-х классов. По его словам, ввод учебников для 8–9-х классов по всей России запланирован с 2026–2027 учебного года. Как отмечала заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, единые учебники по истории с 5-го по 9-й класс подготовили в прошлом году под руководством помощника президента России Владимира Мединского.