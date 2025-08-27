В Музее Победы пройдет всероссийский слет «Пост №1»

28 мая в Музее Победы стартует Всероссийский слет «Пост №1». В нем примут участие около 500 школьников из 79 регионов России и Беларуси. Это финалисты конкурса, а всего участие в состязании приняло более 2 тысяч ребят. Организаторами проекта выступают «ЮНАРМИЯ» и Движение Первых.

Участниками слета станут команды из 79 регионов России — от Калининградского до Приморского края, в том числе из Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Луганской Народной Республики. Также к мероприятию присоединится команда из Республики Беларусь.

— Постовское движение является частью Всероссийского проекта «Хранители истории» и играет важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Юнармейцы регулярно несут Вахты Памяти у мемориалов и воинских захоронений, изучают архивы Великой Отечественной войны, принимают участие в поисковой деятельности, тем самым получая ценные знания о героическом прошлом своей страны. Участие во Всероссийском слете «Пост №1» для ребят имеет большое значение. Это итог проделанной работы в вопросах защиты, сохранения исторического наследия и многовековых ратных традиций Отчизны, ― отметил Герой России, начальник Главного штаба Движения «ЮНАРМИЯ», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

28 августа на площади перед Музеем Победы состоится торжественное открытие слета и встреча с Героями России. Затем в течение двух дней будет проходить соревновательная часть из пяти конкурсов: «Страницы истории Отечества», церемониальная подготовка «Заступление на пост», «Равнение на знамя», творческая самопрезентация и техника обращения с оружием. Также команды пройдут интенсивную образовательную программу. Для ребят проведут тренинги, мастер-классы, экскурсии по экспозициям Музея Победы. Торжественное подведение итогов Всероссийского слета «Пост №1» пройдет 30 августа в Зале Полководцев музея на Поклонной горе.

Начало торжественной церемонии открытия в 10:00.