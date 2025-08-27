В российском городе появился мурал с Путиным и амурским тигром

Во Владивостоке открыли мурал с изображением президента России Владимира Путина и амурского тигра. Об этом пишет РИА Новости.

Мурал получил название «Рассвет». Он стал подарком городу к десятому Восточному экономическому форуму, который пройдет с 3 по 6 сентября. Картина создана при поддержке АНО «Центр «Амурский тигр».

Автором стал известный художник из Санкт-Петербурга Филипп Дульмаченко.

«Для нас очень важно, что мы вместе объединились вокруг важной задачи по сохранению природы. На мой взгляд, новый мурал станет ярким и очень значимым объектом», --сказал мэр Владивостока Константин Шестаков.

В начале июля министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко в ходе выступления на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве заявил, что амурский тигр в РФ больше не находится под угрозой вымирания. По словам Чуйченко, цель по сохранению популяции амурского тигра в России выполнена. Он уточнил, что работа по восстановлению популяции тигра велась на протяжении 13 лет.