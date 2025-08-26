В РПЦ призвали помолиться за мессенджер MAX

Благословение для компьютера или телефонов также возможно в случае использования «земных благ для достижения полезных результатов».

Об этом в беседе радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий.

«Мессенджер — это средство, которое люди используют для переговоров, получения информации. Ну помолитесь, кто желает, пожалуйста. Читайте молитвы на благословение вашего компьютера или телефона, использующее это средство связи. Это религиозное устремление человека, который использует земные блага для достижения полезных результатов. Если есть желание человека приблизить себя к религиозным основам молитвенным путём, то пожалуйста. Это относится к любым предметам, чтобы они служили нам в нашем небесном восхождении. Материальное начало должно подчиниться началу духовному».

Ранее сенатор Ольга Епифанова поддержала позицию РПЦ по освящению банковских карт. По её мнению, эти действия вписываются в религиозную практику. В беседе с «Газета.Ru» член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Социал-демократического союза женщин России заявила, что это способ верующих почувствовать поддержку церкви и «укрепиться в понимании, что даже в бытовом и материальном аспектах жизни лучше доверять себя богу».