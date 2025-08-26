Дочь Пескова заподозрили в беременности из-за фото

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета спровоцировала слухи о беременности. Об этом сообщает издание Spletnik.

27-летняя Елизавета Пескова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новыми фотографиями, сделанными во время отдыха в Турции. Журналисты обратили внимание, что дочь пресс-секретаря президента России на снимках либо стоит спиной к камере, либо скрывает живот. Интернет-пользователи предположили, что Елизавета Пескова и ее супруг Даниил Ромашов, за которого она, как сообщала пресса, вышла замуж в прошлом году, станут родителями.

Недавно Елизавета Пескова опубликовала в личном блоге фото в розовом крошечном бикини и солнцезащитных очках. Дочь пресс-секретаря президента России позировала с мокрыми распущенными волосами в водоеме на фоне скалы.

У Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Буденной есть сын Николай, а от второй супруги Солоцинской трое детей: помимо Елизаветы, они воспитали Михаила и Даниила. В 2015 году пресс-секретарь президента России официально женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара растит общую дочь Надежду.

Государственный деятель подчеркивал, что Елизавета никогда не была ребенком-мажором. Он рассказывал, что дочь училась во Франции, но жила в спартанских условиях и преодолевала много трудностей в поисках себя. По словам Пескова, все это ее закалило, и она стала «изрядной карьеристкой».