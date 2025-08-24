Экс-ведущий программы «Вести» умер в США

Известный российский журналист, экс-ведущий программы «Вести» Юрий Ростов умер в США, сообщил продюсер Михаил Дегтярь. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Дата, место похорон, а также причины смерти пока не раскрываются.

«О смерти Ростова рассказали его друзья, которые живут в Америке», — пояснил Дегтярь.

Юрий Ростов пришел в программу «Вести» в мае 1991 года из программы ТСН «Первый канал», был одним из первых ведущих, работал в паре со Светланой Сорокиной.

В 1993 году уехал в США, стал руководителем отдела новостей на русскоязычном телевидении в Нью-Йорке, на протяжении многих лет вел авторскую ежедневную программу «Мир сегодня».

В ноябре 2003 года, через 10 лет после отъезда, Ростов провел переговоры с руководством ряда российских телекомпаний, выразил желание вернуться в Россию, но не смог договориться с возможными работодателями и остался в США.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года в Доминикане умер Михаил Зеленский, известный многим как бывший ведущий телепрограмм «Прямой эфир» и «Вести».