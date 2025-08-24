Собчак высказалась о задержании Маркаряна

© Соцсети

Переход красных линий приводит к тяжелым последствиям для нарушителей, рассказала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, комментируя историю с блогером из Армении Арсеном Маркаряном.

В субботу, 23 августа, в СК РФ сообщили о задержании по делу об оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) Арсена Маркаряна. Ему грозит штраф от 2 млн до 5 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

По словам Собчак, в первые годы Маркарян казался чем-то вроде вечного стендапера для бедных: «женщина — не человек», какие-то «мутные схемы, жалкие попытки казаться философом на районе». Она добавила, что высказывания сходили ему с рук, власти не предпринимали никаких шагов.

«Но стоит перейти к тому, что у государства подчеркнуто красным фломастером — историческая память, священные символы, — и картина меняется мгновенно. Аттракцион невидимости закрыт: билетер вернулся на место, включили свет, а зрителю объяснили, что спектакль окончен», — отметила блогер.

Таким образом, заметила Собчак, и Маркарян, «тренировавшийся на женщинах без последствий», внезапно оказался фигурантом уголовного дела — потому, что позволил себе коснуться тем, которые не следует критиковать публично.