Умерла Анастасия Вербицкая

В возрасте 95 лет скончалась педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

© ГИТИС/Telegram

Почти 40 лет Вербицкая преподавала в ГИТИСе сценическое движение и фехтование.

«Ученики всегда вспоминали её с благодарностью — с ловкостью опытных фехтовальщиков она учила их отбиваться не только от рапир и шпаг своих однокурсников, но и от внезапных ударов судьбы, а это умение часто важнее профессиональных навыков», — сказано в некрологе.

В вузе подчеркнули, что огромное количество людей помнят, чтят и любят Анастасию Всеволодовну. Она относилась с большим вниманием к каждому студенту, и навсегда останется педагогом великой гитисовской школы.

«Её дело в наших стенах продолжают её ученики, а значит, память о ней бессмертна», — отметили в вузе.

ГИТИС скорбит и выражает глубочайшие соболезнования

ученикам, коллегам, друзьям и всем, чьи жизни изменила Анастасия Всеволодовна.

Прощание состоится в понедельник в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.