На Камчатке активизировался еще один вулкан

Камчатский вулкан Камбальный активизировался, ученые следят за его состоянием. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, существует повышенная вероятность извержения. Мощность потенциального выброса может достигать 10 000 метров, что многократно превышает высоту самого вулкана, составляющую 2156 метров.

Специалисты прогнозируют, что в случае извержения пепловые облака, в зависимости от направления ветра, могут достичь ряда населенных пунктов. В зоне возможного выпадения пепла находятся Усть-Большерецкий, Мильковский, Соболевский, Елизовский округа, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа.

На текущий момент, по состоянию на 23 августа, вулкану присвоен лишь «зеленый» код авиационной опасности, что означает низкий уровень угрозы для авиасообщения.

Ученые продолжают круглосуточный мониторинг ситуации.

