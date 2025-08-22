Победитель «Лидеров России» назначен замглавы администрации «Сириуса»

Победитель пятого сезона проекта «Лидеры России» Илья Новокрещенов назначен заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба «Сириуса», уточнив, что Новокрещенов стал директором департамента научно-технологического развития, образования, культуры, молодежной политики и спорта.

Уточняется, что на посту он займется развитием экосистемы для раскрытия и развития талантов молодежи со всей России. Его задача — создавать условия, при которых будут достигнуты цели, поставленные перед «Сириусом» президентом РФ — по развитию талантов в науке, образовании, спорте, культуре, здравоохранении, молодежной и социальной политике.