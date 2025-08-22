В России зафиксировали первые заморозки

На Русской равнине зафиксированы первые заморозки. Столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что на западе Вологодской области метеостанция Бабаево зарегистрировала -2,5°C. На юге Архангельской — -0,7°C. На востоке Ленинградской области, в Винницах столбик термометра опустился до -0,1°C. На юге Карелии в Ладве похолодало до -0,1°C, а в Коми метеостанция зафиксировала -0,7°C.

До этого Тишковец заявил, что прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной за последние два месяца. По его словам, на главной метеостанции ВДНХ температура опустилась до +8,4 °C, что стало вторым самым низким показателем нынешнего лета. Холоднее было лишь в ночь на 22 июня, когда воздух охладился до +7,8 °C.

Синоптик отметил, что в центре столицы на Балчуге зафиксировали +11,7 °C, а в разных районах города показатели были заметно ниже: в Строгино — +7,9 °C, Тушино — +7,7 °C, в Бутово — +5,9 °C. Эти значения, по его словам, соответствуют сентябрьским климатическим нормам.