В России зафиксировали первые заморозки

Газета.Ru

На Русской равнине зафиксированы первые заморозки. Столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В России зафиксировали первые заморозки
© РИА Новости

Синоптик рассказал, что на западе Вологодской области метеостанция Бабаево зарегистрировала -2,5°C. На юге Архангельской — -0,7°C. На востоке Ленинградской области, в Винницах столбик термометра опустился до -0,1°C. На юге Карелии в Ладве похолодало до -0,1°C, а в Коми метеостанция зафиксировала -0,7°C.

До этого Тишковец заявил, что прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной за последние два месяца. По его словам, на главной метеостанции ВДНХ температура опустилась до +8,4 °C, что стало вторым самым низким показателем нынешнего лета. Холоднее было лишь в ночь на 22 июня, когда воздух охладился до +7,8 °C.

Синоптик отметил, что в центре столицы на Балчуге зафиксировали +11,7 °C, а в разных районах города показатели были заметно ниже: в Строгино — +7,9 °C, Тушино — +7,7 °C, в Бутово — +5,9 °C. Эти значения, по его словам, соответствуют сентябрьским климатическим нормам.