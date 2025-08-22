Россиянам пообещали аномальную погоду

В Сибири и на Урале в ближайшие дни ожидается температура воздуха выше климатической нормы, а в Северо-западном и Центральном федеральных округах — ниже нормы. Аномальную погоду пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Так, в Москве и других центральных и северо-западных регионах страны показатели будут ниже привычных на 3-4 градуса Цельсия, рассказал синоптик.

В то же время в Сибирском федеральном округе, от Урала до реки Лены, установится очень приятная погода. Особенно тепло будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах — там воздух прогреется до плюс 25-26 градусов.

В Россию началось холодное вторжение

«Нельзя судить о том, что пришла осень, находясь в Москве. Все-таки страна у нас большая. Это огромная территория (где теплая погода), она занимает почти половину территории страны», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее жителям Москвы предсказали похолодание до плюс 6 градусов. До таких значений, по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся ночью в ближайшие дни.