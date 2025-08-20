Епископ рассказал, когда наступит мир

Истинный мир наступит, когда стороны обратятся к Божьим заповедям — любви, прощению и милосердию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил викарий патриарха Московского и всея Руси, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) епископ Егорьевский Мефодий.

По его словам, именно следование заповедям позволит установить прочный мир на юго-западных границах России и на Святой Земле — в Израиле и окружающих его территориях. Однако в первую очередь людям следует молиться, поскольку без помощи Бога «все человеческие усилия тщетны».

«Кроме этого, Господь ждет от нас дел милосердия. Нужно помнить о тех, кто страдает. Церковь стремится утешать и окормлять духовно тех, кто стал жертвами ненависти и зла, помогать материально, заботиться о раненых и лишенных средств к существованию. Нужно также помнить каждому из нас о том, что война добра и зла идет прежде всего в человеческих сердцах», — добавил епископ Мефодий.

Священник отметил, что для мира важны и просветительские инициативы, а корень многих конфликтов кроется в ограниченности мышления, неспособности увидеть образ Бога в другом человеке. Мефодий призвал вводить программы, которые будут разрушать предрассудки и учить видеть общие духовные корни с другими народами.