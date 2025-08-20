Бастрыкина предложили на пост главы Верховного суда

Главу Следкома Александра Бастрыкина рассматривают в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда (ВС). Прием откликов на должность проводят до 25 августа, передат «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП), Верховному суду и в судейском сообществе.

© Lenta.ru

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла ваканчию, когла ушла из жизни предыдущая глава ВС Ирина Подносова.

Кандидатуру Бастрыкина обсуждают «как наиболее очевидную», в том числе потому, что в августе 2025 года у председателя Следственного комитета заканчивается срок полномочий.