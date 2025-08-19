В России 19 августа отмечают Яблочный Спас

19 августа православные отмечают один из самых красивых и богатых традициями праздников августа - Преображение Господне или, как его называют в народе, Яблочный Спас. В этот день в храмы на освящение несут корзины с яблоками и другими плодами нового урожая.

Спас - это сокращение от слова "Спаситель", которым верующие называют Иисуса Христа. В августе можно отметить сразу три народно-христианских праздника: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Почему символом второго Спаса были выбраны именно яблоки? На самом деле, все логично и просто: именно к этому времени на территории России поспевает первый урожай яблок. Но яблоки считаются не просто сезонным угощением, а являются зрелости, духовного обновления и благодарности за земные плоды.

Как и зачем освящать яблоки и что можно из них приготовить, смотрите в видеорепортаже "РГ".