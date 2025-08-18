Пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

Наталья Устинова, одинокая пенсионерка из Балашихи, стала жертвой мошенников. Сначала аферист, представившийся на сайте знакомств врачом из Иордании, выманил у неё 3 млн рублей — женщине пришлось брать кредит под залог квартиры. Затем юристы, к которым обратилась Устинова, взяли с неё 700 тыс. рублей, оформив несколько кредитов. При этом помощи она не получила, потеряв не только деньги, но и время на обжалование судебных решений. Хотя суды ещё идут, Наталью уже выселили из квартиры, а большая часть пенсии уходит на погашение долга.

60-летняя Наталья Устинова — одинокая пенсионерка из Балашихи — стала жертвой мошенников и лишилась единственного жилья.

«Я уже пережила страшное — потерю сына, ему был 21 год, а спустя всего несколько лет умер мой муж — ему было 45. Зимой я на могиле мужа расчищала снег, и у меня случился обширный инфаркт», — рассказывает она.

После смерти мужа Наталья долго не задумывалась о каких-либо романтических отношениях, но пять лет назад решила попытать счастья на сайте знакомств. Так она попала в руки мошенников.

«Потерпевшая на одном из сайтов познакомилась с мужчиной, представившимся врачом из Иордании. В ходе переписки «иностранец», ссылаясь на сложную жизненную ситуацию, попросил её одолжить ему крупную сумму. Поддавшись на уговоры, гражданка взяла кредит в банке под залог принадлежащей ей квартиры и перевела полученные деньги аферисту. После получения денежных средств злоумышленник прекратил контакты с женщиной, и она обратилась в полицию», — сообщили RT в пресс-службе МВД России по Московской области.

Как вспоминает Наталья, мошенники обрабатывали её полгода. Всё это время её ухажёр просто общался с ней. Только потом, завоевав доверие женщины, он сообщил, что собирается на работу в Россию, а для этого нуждается в финансовой помощи.

«Появлялись постоянные запросы на какие-то сборы, налоги — что-то всё время надо было платить. Это вызывало подозрение, я обратилась в юридическую компанию «Московский центр права». Они посмотрели мой случай и сказали, что это мошенники», — рассказывает Наталья Устинова.

В юрфирме с неё сразу взяли большую сумму, но проблем никак не решили, хотя обещали, продолжает собеседница RT. «Мне рассказали, что они прекрасно по таким случаям работают, якобы даже из-за границы деньги достают. С меня тут же взяли около 700 тыс. рублей. Они оформили кредиты на мои карты в нескольких банках, чтобы самим с собой же расплатиться, причём сделали это за один вечер. Обещали помочь, в том числе опротестовать старые кредиты, вернуть деньги, и даже какое-то время поддерживали со мной связь, но в итоге никакой реальной помощи не было. А сейчас и компанию эту не найти», — говорит она.

«Поменяли замки»

В 2021 году было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наталью Устинову признали по нему потерпевшей.

«В настоящее время в рамках уголовного дела сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в МВД.

Тем временем банки перепродали долги пенсионерки. Сначала права требования кредита на 3 млн рублей перешли к АБК «Инвест», потом к СФО «Азимут». В 2022 году в Дорогомиловском районном суде было обращено взыскание на залоговое имущество, а в конце 2023 года возбуждено исполнительное производство. В августе 2024 года квартира Устиновой была передана взыскателю как нереализованное имущество СФО «Азимут». В апреле 2025 года суд вынес решение о прекращении права пользования квартирой. Пенсионерка всё ещё пытается опротестовать это решение, но в собственную квартиру попасть уже не может.

«Суды по долгам продолжаются, шансы есть, но я уже не живу в своей квартире. Там замки поменяли, я попасть не могу. Живу у знакомых. Понятно, что можно погостить несколько дней, неделю, но полгода — уже тяжело. У всех своя семья, свои дела, а я чужая», — рассказывает Наталья.

Большая часть пенсии Устиновой уходит на погашение кредитов, которые на неё навесила юрфирма, продолжает собеседница RT. «Деньги высчитывают судебные приставы, а на руки я получаю прожиточный минимум, сейчас это около 19 тыс. Пенсия у меня 33 тыс. — на эти деньги ещё как-то можно было бы прожить. Но на 19 тыс. снять комнату или что-то подобное я просто не могу», — сетует Наталья.

Из-за сложившейся ситуации у пенсионерки обострились проблемы со здоровьем. «У меня через день проблемы с сердцем, жуткие головные боли, бессонные ночи. Утром едва встаю, чувствую себя как разбитая чашка. Если бы я была помоложе, конечно, пошла бы работать и смогла бы снять комнату. А так даже не представляю, что делать. В итоге моё состояние ужасное — жить не хочется. Я одна, непонятно, за что бороться и как выбираться из этой ситуации», — вздыхает Устинова.

«Некорректная оценка»

«К сожалению, ситуация, когда жертва мошенников ищет помощи в самый последний момент, когда практически ничего нельзя сделать, встречается довольно часто. За займ в 3 млн рублей пенсионерка потеряла квартиру в Балашихе, в Подмосковье, которая, очевидно, стоит минимум в два раза дороже. С другой стороны, квартира уже не является её собственностью, так как по сути состоялась процедура торгов. Мы постараемся найти способ решения проблемы», — сообщил эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Михаил Алексеев.

По словам эксперта, можно было пробовать признать сделку недействительной в силу нестабильного психоэмоционального состояния потерпевшей. «Однако шансы на это могли быть, если бы в момент предъявления исковых требований кредитора к ней была бы проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Да, оценка единственного жилья была проведена, мягко говоря, некорректно. Но Гражданский кодекс говорит о свободе договора», — описывает ситуацию Алексеев.

При этом, как отметил эксперт, государством не предусмотрено никаких мер поддержки людей, лишившихся крыши над головой из-за мошенников, например, в виде предоставления жилья. «Однако это не значит, что бессмысленно обращаться в администрацию с вопросом о наличии и об условиях предоставления жилья в соцнайм как лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации», — считает он.

«Растерянные и эмпатичные»

«Одинокие пенсионеры часто становятся жертвами дистанционных мошенников в силу своей доверчивости, возраста, отсутствия опыта в быстрорастущих современных технологиях и других факторов. Они очень уязвимая прослойка населения, в отличие от других граждан, так как им не с кем посоветоваться и не у кого попросить помощи», — заметил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, мошенники обманным путём заставляют граждан пенсионного возраста оформлять кредиты и передавать им кредитные денежные средства, убеждают их продать последнее жильё, вовлекают в схему дропперства.

«Могу отметить, что большинство обратившихся к нам за помощью продали своё жильё (кто-то единственное, кто-то нет) по указанию мошенников. Лишь малая часть пенсионеров отделалась от общения с мошенниками кредитами, взятыми на своё имя», — рассказал Машаров.

Чтобы обезопасить имущество, финансы и персональные данные, он советует ввести самозапрет на сделки с недвижимостью, оформление кредитов и заключение мобильных договоров без личного участия собственника. Всё это можно сделать при личном обращении в отделение МФЦ либо через портал «Госуслуги», говорит собеседник RT.

«И конечно, надо соблюдать эти правила, чтобы не попасться на удочку мошенников: никому не сообщать данные своей банковской карты и пароли из смс, не оформлять на своё имя кредиты по чьей-то просьбе и уж тем более не передавать эти деньги незнакомым лицам. Кроме того, не следует совершать сделки с недвижимостью, если вы сами не уверены в совершаемых действиях, а вашими действиями руководят посторонние лица», — советует Машаров.

Михаил Алексеев отмечает, что этот случай высветил ряд системных проблем: «Во-первых, следует отметить зачастую плохую работу скоринга банков, отсутствие ответственности для сотрудников, одобряющих кредиты заведомо неплатёжеспособным клиентам. Второе, о чём стоит говорить и помнить, — у мошенников нет профиля. Они везде и повсюду, к сожалению, орудуют и мимикрируют — и под юристов, и под адвокатов, и под каких-то ассистентов-доброжелателей».

Целевая аудитория мошенников — люди растерянные или одинокие, с пониженным порогом бдительности в силу тяжёлых жизненных обстоятельств или занятости, ведомые и с низким уровнем правовой грамотности, эмпатичные и готовые помогать, добавил Алексеев. «Им можно посоветовать только жить по принципу «нулевого доверия» и перепроверять любую информацию, которая приходит от малознакомых или незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. Также мы рекомендуем пользоваться доступными уже сейчас инструментами защиты — например уточнить в банке, возможно ли назначение доверенного лица, которое будет подтверждать выполнение операций, а также не обращаться к первым попавшимся юристам, не посещать их в одиночку и не платить им», — предостерегает эксперт.