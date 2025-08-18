В Иркутской области исчезли четыре деревни

В Иркутской области четыре населенных пункта официально прекратили существование.

Решение принято в рамках программы «Национальная система пространственных данных», сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

«Четыре населенных пункта исключены из Единого государственного реестра недвижимости в связи с упразднением», – говорится в сообщении.

Речь идет о поселке Уланово в Слюдянском районе и трех деревнях в Тулунском районе – Козухум, Натка и Ингут.

Отметим, что Уланово, расположено на 98-м километре Кругобайкальской железной дороги. Поселок основан в 1902 году как станция Хвойная и получил известность в 1918 году, когда стал местом ожесточенных боев и героической гибели комиссара Николая Павловича Уланова, руководившего работами по минированию тоннеля для сдерживания продвижения белогвардейцев. В 1933 году станция была переименована в Уланово в память о комиссаре.

Поселок был свидетелем и других событий, таких как крушение поезда в 1940 году и героический поступок машиниста, предотвратившего аварию в 1950 году. В советское время при станции находились красный уголок, агитпункт и школа.

Однако, начиная с 1950-х годов, население Уланово стало сокращаться, станция утратила самостоятельность, а школа была закрыта. В итоге, в декабре 2023 года депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли решение о ликвидации поселка.

