В суд Москвы поступил иск к актеру Певцову

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к народному артисту РФ депутату Госдумы Дмитрию Певцову поступил в Тверской районный суд Москвы.

© Пресс-служба Госдумы

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В производстве Тверского районного суда находится гражданское дело по иску Тищенко А. Е. к Певцову Д. А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда", - отметили в суде.

Согласно материалам, иск направила общественный деятель Александра Тищенко. Истец утверждает, что парламентарий отказал ей в личном приеме и публично допустил оскорбительные высказывания, чем причинил нравственные страдания.

ТАСС направил запрос парламентарию.