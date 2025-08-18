Игорь Угольников прокомментировал съемки фильма о Батьке Минае

Когда историки и краеведы рассказывают о легенде белорусского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, то обязательно с гордостью называют территорию, на которой располагалось соединение народных мстителей Батьки Миная, "островом советской власти в тылу врага в 1942 году".

И хотя знаменитый народный вожак, к съемкам фильма о котором накануне его 135-летия приступила команда кинематографистов Союзного государства, действовал со своей бригадой в Витебском регионе, слава о партизанской бригаде еще в годы войны разошлась по всей Синеокой.

Комментируя создание эпического полотна, генеральный директор студии "ВоенФильм", народный артист РФ, режиссер Игорь Угольников в беседе с репортерами БЕЛТА уточнил, что вместе со студией "Беларусьфильм" россияне объединили усилия для создания картины "Батька Минай. Партизанская легенда".

По его словам, фильм следует считать союзным проектом, высказав слова благодарности всей съемочной группе. "Люди подобрались замечательные, душевные и, самое главное, профессиональные", - констатировал режиссер.

Ровно сорок лет назад народный артист РФ Алексей Кравченко здесь, в Смолевичах, еще мальчишкой снимался в фильме "Иди и смотри". И теперь, десятилетия спустя, он играет роль лидера партизанского движения. Роль Батьки Миная писалась именно для российского мастера. "Мы очень тщательно подходили к поиску всех материалов и написанию сценария, и сегодня, на счастье, разбили тарелку и приступили к съемке", - резюмировал режиссер.

А вот популярный российский актер с сожалением дал понять, что много раз снимался и отдыхал в Минске, но ни разу не бывал в Смолевичах. "Как-то так получилось - жизнь так сложилась. Поэтому очень значимо оказаться здесь в первый съемочный день с моими коллегами - замечательными актерами и режиссером, в команде, которая понравилась мне с первого дня", - подчеркнул Кравченко, добавив, что для него этот фильм уже вызывает "много эмоций".

Стало известно, что объединенная команда Союзного государства планирует завершить работу над лентой о Батьке Минае, который создал практически партизанскую армию, и выпустить ее на большой экран в мае-июне следующего года.

Кстати, биографы Миная Шмырева напоминают, что родился пламенный патриот Родины 23 декабря 1891 года в витебской деревне Пунище. Ребенком пас скот у зажиточных крестьян, затем сплавлял по реке лес, работал в имении крупного помещика. Ему удалось закончить лишь три класса церковно-приходской школы. Эта школа была единственным образовательным учреждением в его судьбе - всему остальному Шмырева научила жизнь.

В годы Гражданской войны будущий партизанский вожак вступил в Красную армию, организовал первый в губернии отряд по борьбе с бандитизмом, за что был удостоен высокой награды - ордена Красного Знамени.

А в годы Великой Отечественной его партизанская бригада сумела достаточно быстро стать полноправным хозяином на своей территории. Ее штаб имел телефонную связь с руководством 4-й ударной армии и со всеми партизанскими отрядами. Словом, это действительно "был остров советской власти в тылу врага".

Народные мстители из бригады Шмырева наводили ужас на оккупантов: нападали на вражеские гарнизоны и опорные пункты, уничтожали склады, совершали диверсии на железных дорогах, срывали карательные операции фашистов против мирного населения. Удерживали плацдарм на левом берегу Западной Двины.

Родина высоко оценила боевые заслуги национального героя белорусского народа. Уже в 1944 году Батьке Минаю было присвоено звание Героя Советского Союза, он награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной войны I степени и многими медалями.

Именем Миная Шмырева названы улицы в Витебске и городском поселке Сураж, а также средняя школа и Витебский колледж.