Публицист Марк Солонин* признан иностранным агентом. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает министерство юстиции РФ.

Как уточнили в министерстве, он распространял ложную информацию о политике и решениях российских властей, а также неверные сведения о Вооруженных силах РФ. Помимо этого, Солонин выступал против СВО и призывал поддержать Украину.

— Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ, — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Ранее стало известно, что блогера Илью Варламова* заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Он также должен выплатить почти 100 миллионов рублей штрафа.

Столичная прокуратура в начале июля утвердила обвинительное заключение в отношении Варламова* по делу об иноагентах и фейках о Вооруженных силах РФ. В конце февраля у блогера арестовали банковские счета по решению Мещанского суда Москвы.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.