Россиян предупредили о пеплопаде

На некоторые районы Камчатского края может обрушиться пеплопад. Об этом предупреждает управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Поводом для предупреждения стал мощный выброс пепла при извержении Ключевского вулкана — высота столба достигала 12 километров. В связи с этим код авиационной опасности снова сменился на «красный», подчеркнули спасатели.

«Шлейф от него распространяется в южном направлении. На пути следования находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов», — рассказали в ведомстве.

В МЧС призвали россиян плотно закрывать окна и двери, пользоваться масками и респираторами, а также не заносить в дом уличную одежду.

Ранее геолог Василий Щербаков рассказал, что на Камчатке после извержения Ключевского вулкана могут обрушиться грязекаменные потоки и пострадать дороги.