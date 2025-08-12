Москвичка выиграла огромную сумму благодаря гороскопу

Москвичка выиграла в лотерею 15 миллионов рублей благодаря гороскопу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу всероссийских государственных лотерей.

Как рассказали в пресс-службе, женщина выиграла два суперприза в онлайн-играх «Национальной лотереи» за два месяца. Первый выигрыш произошел в мае — женщина стала обладательницей 5 миллионов рублей в игре «Большая 8». Второй раз ей повезло в августе — она стала победительницей игры «5 из 36» и забрала еще 10 миллионов.

Как рассказала сама победительница, перед первым выигрышем она прочитала гороскоп. В прогнозе говорилось, что ее знак (Рыбы) ждут «выигрышные» дни.

«У меня были небольшие долги, я подумала, что перекрутиться бы как-то, может 10 000 рублей выиграю. И прилетело 10, но только миллионов. Я чуть не поседела», — рассказала она.

Победительница также рассказала, что часть выигрыша она планирует потратить не только на себя, но и на благотворительность.

«Обязательно съезжу в приют для животных в Подмосковье, помогу там. Хочу поставить памятник двоюродному брату. И, может быть, возьмем с сыном еще одну квартиру, живем пока вместе», — добавила она.

Ранее женщина помолилась над лотерейным билетом и выиграла 160 миллионов рублей.