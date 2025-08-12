В России нашли управу на противников пенсий

Тех, кто выступает за отмену пенсий в России, следует лишить всех источников дохода. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Данное заявление парламентарий сделал в ответ на инициативу, которая активно звучит в обществе. Как заявил Миронов, следует предложить «лишить этого человека всех доходов и пожить без пенсии».

«Я посмотрел бы на него, как бы он запел», — заявил депутат.

Ранее основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость. Россиян, по его мнению, также следует предупредить, что страховые взносы в Социальный фонд перестанут собирать через десять лет.

Также ранее сообщалось, что в последние годы количество пенсионеров в России постепенно уменьшалось. Но к началу 2025 года их число незначительно увеличилось впервые за шесть лет. На 1 января 2025 года в Социальном фонде было зарегистрировано 41 170 000 человек.