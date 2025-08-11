В Подмосковье появились сугробы

На юго-востоке Подмосковья выпал град в понедельник, 11 августа.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сегодня в области прошел град: в Озерах и Луховицах. Жители сняли последствия осадков», — говорится в сообщении.

На прикрепленных кадрах видны крупные крупинки града на земле.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, сообщил, что сегодня град не исключен в московском регионе.

Ранее москвичам рассказали о самом ненастном дне на неделе. По словам синоптика, им окажется понедельник, 11 августа.